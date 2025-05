isola dei famosi angelo famao e leonardo brum lasciano definitivamente camila giorgi a rischio

L’annuncio ufficiale del ritiro. Durante la puntata daytime di venerdì 16 maggio, è stato ufficializzato il ritiro di due concorrenti de L’Isola dei Famosi: Angelo Famao e Leonardo Brum. La notizia arriva dopo giorni di tentennamenti e ripensamenti che avevano lasciato i fan con il fiato sospeso. I due concorrenti avevano inizialmente espresso la volontà di abbandonare Playa Uva, salvo poi fare un passo indietro, spinti da motivazioni personali e affettive. Le motivazioni di Angelo Famao. Il cantante neomelodico siciliano aveva condiviso con il pubblico le sue profonde ragioni emotive per restare in gioco. “Ho fatto tanti sacrifici per essere qui”, aveva dichiarato, rivelando anche il gesto significativo della sorella, che aveva posticipato il proprio matrimonio pur di permettere ad Angelo di partecipare al reality. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

