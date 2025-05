Isola dei famosi Angelo Famao e Leonardo Brum cambiano di nuovo idea | doppio abbandono

Angelo Famao e Leonardo Brum, tornati sull'Isola dei Famosi con grande entusiasmo, hanno sorpreso tutti annunciando un doppio ritiro. Nonostante le migliori intenzioni, i due concorrenti hanno deciso di abbandonare il gioco, diventando i primi a lasciare l'avventura. Scopriamo le motivazioni dietro questa scelta inaspettata.

Angelo Famao e Leonardo Brum erano tornati sull'Isola con le migliori intenzioni ma alla fine non ce l'hanno fatta: sono i primi ritirati

Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me

Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.