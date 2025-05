Isola dei Famosi 2025 Leonardo Blu e Angelo Famao si ritirano | cosa sta succedendo

L'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi è iniziata con colpi di scena inaspettati. Leonardo Blu e Angelo Famao si ritirano già dopo pochi giorni, creando scalpore tra il pubblico. Durante la prima puntata, Veronica Gentili ha svelato questa sorpresa, gettando un'ombra su un reality che prometteva emozioni e sfide indimenticabili. Cosa è successo realmente?

L’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi ha preso avvio solo da pochi giorni ma già la produzione ha dovuto affrontare diversi guai. Nel corso della prima puntata del reality show, Veronica Gentili, infatti, ha dovuto annunciare ai telespettatori che un concorrente non avrebbe preso parte all’episodio d’esordio del programma televisivo perché aveva già subito un infortunio. Si trattava di Dino Giarrusso, che si è unito ai colleghi naufraghi nel corso della seconda puntata del reality show. Adesso, invece, l’ Isola dei Famosi ha perso altri due componenti del cast perché è stato annunciato che sia Leonardo Blu che Angelo Famao hanno deciso di ritirarsi, come comunicato nel canale social ufficiale del programma televisivo. Leonardo Blu e Angelo Famao, il ritiro dall’Isola. L’ Isola dei Famosi ha visto un cambio di condizione nel 2025, dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, infatti, è stata chiamata a condurre una giornalista, Veronica Gentili che ha svelato, fin da subito, di voler riportare il reality show alle sue origini. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isola dei Famosi 2025, Leonardo Blu e Angelo Famao si ritirano: cosa sta succedendo

Su questo argomento da altre fonti

Leonardo Brum ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025, annullato il televoto settimanale

Segnala fanpage.it: Leonardo Brum ha abbandonato, e questa volta definitivamente, l’Isola dei famosi 2025. Lo annuncia la produzione del reality con un post pubblicato sui canali social della trasmissione.

Leonardo Brum si ritira dall’Isola dei Famosi 2025, il modello abbandona il reality: perché? Il motivo

Si legge su superguidatv.it: Leonardo Brum si ritira dall’Isola dei Famosi 2025, il modello brasiliano abbandona il reality: perché? Il motivo nel comunicato ...

Leonardo Brum e Angelo Famao si ritirano ufficialmente dall’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Riporta tuttosulgossip.it: Isola dei Famosi 2025, colpo di scena clamoroso: Leonardo Brum e Angelo Famao hanno deciso di lasciare ufficialmente l’Isola. Una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piange re e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.