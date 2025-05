ismett specialisti a confronto al congresso medtass

PALERMO (ITALPRESS) – Ha preso il via l’ottava edizione di Medtass, congresso che mette a confronto metodologie e approcci terapeutici innovativi nella gestione del paziente critico. Organizzato da Ismett, il congresso ha offerto un ricco programma di letture magistrali, laboratori interattivi e momenti di confronto diretto con esperti del settore. L’edizione 2025 si è aperta con un omaggio a Victor Scott, anestesista e rianimatore il cui contributo pionieristico nell’ambito della trapiantologia continua a rappresentare un faro per le nuove generazioni. I suoi insegnamenti sono il punto di partenza per un viaggio attraverso i temi più attuali: dal supporto extracorporeo nei setting avanzati di assistenza, alla gestione delle risorse in Terapia Intensiva, fino alle nuove frontiere nella donazione a cuore fermo. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

