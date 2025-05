Ironheart le star di Daredevil hanno visto il trailer dal set della Stagione 2 | ecco la loro reazione

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, star di Daredevil, hanno assistito al trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Nel frattempo, i Marvel Studios hanno svelato il primo trailer di Ironheart, la prossima serie Disney+ del MCU, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Ecco le loro reazioni!

Sia Charlie Cox che Vincent d'Onofrio hanno potuto vedere il trailer della serie dal set della seconda stagione di Daredevil: Rinascita I Marvel Studios hanno finalmente pubblicato il primo trailer della prossima serie Disney+ del MCU, Ironheart, e mentre i fan del personaggio sembrano aver apprezzato in gran parte quanto visto, la risposta del pubblico più generalista è stata alquanto tiepida. Ora lo studio ha condiviso un video di Daredevil: Rinascita, che mostra la reazione delle star Vincent D'Onofrio e Charlie Cox al teaser mentre si trovano sul set della seconda stagione, attualmente in fase di riprese, e a quanto si può vedere il filmato sembra essere piaciuto parecchio a entrambi. È interessante notare che D'Onofrio menziona che stanno "lavorando con" . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ironheart, le star di Daredevil hanno visto il trailer dal set della Stagione 2: ecco la loro reazione

