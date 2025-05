Iron Maiden arriva il tributo dei Folkabbestia per il compleanno di Paul Di’Anno

In occasione del compleanno di Paul Di'Anno, i Folkabbestia rendono omaggio agli Iron Maiden con il nuovo singolo "Transylvania", in uscita venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali per Maninalto!/Believe. Unendo la loro essenza folk rock a una passione storica per la band, i Folkabbestia celebrano un legame speciale con il metal.

" Transylvania " è il nuovo singolo della storica rock folk band Folkabbestia, in uscita venerdì 16 maggio in tutte le piattaforme digitali per Maninalto!Believe. Una passione quella per i Maiden e Di'Anno, che la band ha sempre portato avanti seppur appartenente a un genere molto distante dal metal. Così in occasione della ricorrenza per il compleanno del compianto primo cantante della formazione britannica che cade proprio il 17 maggio, li hanno voluti omaggiare con la cover di uno dei brani più iconici estratti dal primo album del 1980. Tutta la carica dell'originale viene sostenuta da una sezione ritmica compatta di basso e batteria, sostenuta poi dallo strumming della chitarra acustica. Violino e fisarmonica riproducono le evocative linee melodiche delle chitarre elettriche di Dave Murray e Dannis Stratton.

