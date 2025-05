Irina Shayk a Cannes tra piume e cristalli | è la diva dark del red carpet

Irina Shayk ha rubato la scena nella terza serata del Festival di Cannes, sfoggiando un abito total black impreziosito da piume e cristalli. Con il suo look audace e affascinante, la supermodella ha incarnato perfettamente la diva dark del red carpet, catturando l'attenzione di tutti i presenti. Continua a leggere...

Nella terza serata del Festival di Cannes, la supermodella Irina Shayk ha incantato tutti con un total black di piume e cristalli degno di una diva. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Irina Shayk a Cannes tra piume e cristalli: è la diva dark del red carpet

Ne parlano su altre fonti

Irina Shayk a Cannes tra piume e cristalli: è la diva dark del red carpet

Secondo fanpage.it: Nella terza serata del Festival di Cannes, la supermodella Irina Shayk ha incantato tutti con un total black di piume e cristalli degno di una diva ...

Irina Shayk a Cannes 2025: infradito e pantaloni sartoriali, è il look estivo perfetto non solo per la Croisette

vogue.it scrive: Tutti i dettagli dei tre look di Irina Shayk a Cannes 2025: dal total white per il giorno alla mise glamour retrò per il red carpet della Croisette ...

Irina Shayk al Festival di Cannes 2025: il look glamour retrò in abito gown vaporoso e maniche gigot effetto "wow"

Scrive vogue.it: Tutti i dettagli dei due look di Irina Shayk a Cannes 2025: dal total white per il giorno alla mise glamour retrò per il red carpet della Croisette ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Irina Shayk in piazza per festeggiare Euro 2020... nessuno la riconosce!

Su Instagram e sulle passerelle di tutto il mondo, Irina Shayk è una delle dive più iconiche di questi anni, tra fashion e social.