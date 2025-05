Iren ok la trimestrale Aumentano i ricavi e calano i debiti

Iren chiude la trimestrale con risultati incoraggianti al 31 marzo 2025: ricavi in crescita e una significativa riduzione dei debiti. Il Consiglio di amministrazione ha approvato dati che mostrano un +9% nell'EBITDA, pari a 418 milioni di euro, e un +8% nell'utile netto, per un totale di 136 milioni di euro, consolidando una solida performance economica e finanziaria.

Approvati, dal Consiglio di amministrazione di Iren, i risultati al 31 marzo 2025 che evidenziano una solida performance economica, industriale e finanziaria. Si sono, infatti, registrati tanti trend positivi: +9% EBITDA (418 milioni di euro), +8% di utile netto (136 milioni di euro), quasi 720 milioni di euro di investimenti, con +12% investimenti tecnici (185 milioni di euro) destinati principalmente allo sviluppo della rete idrica ed elettrica e al completamento degli impianti di trattamento rifiuti, oltre che all’estensione della rete di teleriscaldamento. Inoltre i ricavi si assestano sui 2.093 milioni di euro (+33% rispetto a fine anno), gli investimenti finanziari sono pari a 532 milioni di euro mentre l’indebitamento finanziario netto risulta essere pari a 3.972 milioni di euro (-3% rispetto al 31122024). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iren, ok la trimestrale. Aumentano i ricavi e calano i debiti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Iren, i risultati finanziari del 1° trimestre 2025

Si legge su soldionline.it: I vertici di Iren segnalato che i risultati economici 2025 sono previsti in aumento rispetto a quelli del 2024 ...

Iren, ok da soci a bilancio, dividendo e nuovo CdA. Luca Dal Fabbro presidente

Lo riporta informazione.it: scendendo a 6.043 milioni e l’indebitamento finanziario netto è aumentato del 4%, toccando quota 4.083 milioni". I compensi dei vertici di Iren tornano sotto tiro a Reggio. (Il Resto del ...

Iren: da soci ok a bilancio 2024 e cedola, Dal Fabbro confermato presidente

Scrive borsaitaliana.it: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - L'assemblea dei soci di Iren ha dato il via libera al bilancio 2024 e alla distribuzione di un dividendo pari a 0,1283 euro per azione. I soci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'aggiornamento trimestrale di Diablo IV è ora disponibile

. L'aggiornamento trimestrale di Diablo IV che approfondisce i sistemi di gioco e gli oggetti è ora disponibile.