Ipotesi Scudetto domenica previste limitazioni alla circolazione su richiesta della Questura

In vista della possibile conquista del titolo di campione, domenica a Napoli si prevede l'implementazione di limitazioni alla circolazione. A seguito di un incontro in Prefettura, il Comune ha deciso di adottare misure di sicurezza e viabilità per gestire i festeggiamenti spontanei in caso di successo della squadra locale.

A seguito dell'incontro in Prefettura da cui è emersa la necessità di predisporre misure relative alla sicurezza, alla viabilità e alla tutela della salute pubblica in occasione di possibili festeggiamenti spontanei per eventi sportivi, su sollecitazione della Questura, il Comune di Napoli ha.

