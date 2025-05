Ipotesi festa scudetto a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18 | ordine della Questura

In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza. Domenica 18, strade chiuse e divieto di fuochi d'artificio saranno in vigore, supportati da due ordinanze del Comune. Si prepara un piano traffico per gestire l’eventuale entusiasmo dei tifosi. Continua a leggere...

Il Comune di Napoli emana due ordinanze per l'eventuale festa spontanea dei tifosi: piano traffico con divieti e strade chiuse e stop a fuochi di artificio e bevande in lattina. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, l'ipotesi della festa in città: «Scudetto? Strade blindate»

Come scrive ilmattino.it: La sostanza è che si tenterà di riproporre lo stesso schema del maggio di due anni fa. Con varchi di accesso a determinate aree della città blindati, cioè dove ...

Ipotesi festa scudetto, ieri la riunione in Prefettura: presente anche la SSC Napoli, cosa si è deciso

Riporta msn.com: Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino si proietta all'eventuale festa scudetto in caso di vittoria del Napoli e svela i dettagli della riunione avvenuta in Prefettura: "Cit ...

Ipotesi festa Scudetto, oggi il piano in Prefettura: assente la SSC Napoli, il motivo

Da msn.com: Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'approfondimento che avverrà oggi in Prefettura per 'prevenire' una spontanea festa scudetto in città: "La sostanza è che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.