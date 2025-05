“IoCiSto libreria indipendente nata da un post sui social ha ridato vita alla lettura al Vomero”

"IoCiSto" è una libreria indipendente che ha preso vita grazie a un post sui social, riportando la lettura al Vomero. In questo viaggio di Fanpage nelle librerie napoletane, Alberto Della Sala racconta come la sua iniziativa abbia risvegliato l'amore per i libri nella comunità. Continua a leggere per scoprire la sua storia.

Lo riporta fanpage.it: "Siamo nati da un post su Facebook quasi 11 anni fa. Abbiamo pensato, se non ci sono più librerie, perché non ne apriamo una noi? E il quartiere ha risposto veramente molto bene. All'inaugurazione ...

