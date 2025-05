Inzaghi ha scelto il duo in attacco per Inter-Lazio! In mezzo un… Intruso

Domenica sera Inzaghi sfida la sua ex Lazio e lo farà con la miglior formazione possibile. Scelto l’attacco per Inter-Lazio, mentre a centrocampo un “intruso” nella filastrocca. L’ATTACCO DI DOMENICA – Novanta minuti da paura domenica sera: Inter-Lazio e in contemporanea anche Parma-Napoli. Due partite fondamentali in ottica scudetto. I nerazzurri, dopo aver ridotto il gap passando da tre ad un solo punto di differenza dai partenopei, credono come non mai allo scudetto. Per farlo ovviamente bisognerà vincere contro la Lazio e sperare in un passo falso del Napoli al Tardini. Oggi la Beneamata si è allenata ad Appiano Gentile. Domani penultimo allenamento e poi rifinitura domenica mattina. Ma Inzaghi sembra già avere le idee chiare, tanto da aver scelto anche l’attacco: insieme a Marcus Thuram ci dovrebbe essere Mehdi Taremi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi ha scelto il duo in attacco per Inter-Lazio! In mezzo un… Intruso

