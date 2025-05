Inzaghi ha già scelto i suoi 11 per la Lazio e per il PSG | le certezze del tecnico sulla formazione

Simone Inzaghi ha delineato la sua formazione titolare, pronta per affrontare le decisive sfide con Lazio e PSG. Con la stagione che entra nel vivo, il tecnico punta su certezze e giocatori fidati per garantire un finale all'altezza delle aspettative. Ecco le scelte strategiche di Inzaghi in vista di un fondamentale sprint finale.

Inzaghi ha già scelto i suoi 11 per la Lazio e per il PSG: le certezze del tecnico sulla formazione per le sfide del finale di stagione. Simone Inzaghi punta sulle sue certezze e i suoi fedelissimi per l’ultimo sprint della stagione. La sua Inter è attesa dalle ultime due partite di campionato contro Lazio e Como, ma nella mente del tecnico, oltre alla possibilità di impensierire il Napoli e di farsi trovare pronti in caso di passo falso dei partenopei c’è la finale di Champions League contro il PSG. A parlarne è il Corriere dello Sport. INZAGHI – « All’indomani della vittoria sul Barcellona sembrava già tutto definito: le ultime tre giornate di campionato, con il Napoli a +3, sarebbero servite per far arrivare i titolari nelle migliori condizioni possibili alla finale di Champions. Già perché, a meno di intoppi o sorprese, a Monaco scenderà in campo l’Inter tipo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi ha già scelto i suoi 11 per la Lazio e per il PSG: le certezze del tecnico sulla formazione

