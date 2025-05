Inzaghi dietro le quinte di un successo | Mio fratello mi scrisse ‘Andate in A di sicuro’

Pisa, 16 maggio 2025 – “Mio fratello Simone è il primo tifoso del Pisa. Dopo la partita con lo Spezia mi ha mandato un messaggio dicendomi: ‘Avete perso, ma andate in Serie A di sicuro’. Aveva capito che questa squadra era forte. L’amichevole contro l’Inter giocata la scorsa estate è stata di buon auspicio: mi piacerebbe ripeterla ad agosto”. Il mister del Pisa Sporting Club, Pippo Inzaghi, incontra gli studenti all'evento organizzato dall'Aiac, nel polo porta nuova dell'Università di Pisa, il 15 maggio 2025(foto di Enrico Mattia Del Punta) A dirlo è il tecnico del Pisa Sporting Club, Filippo Inzaghi, che ieri ha partecipato a una sessione di domande e risposte con gli studenti, docenti e ricercatore dell’Università di Pisa, durante il convegno “All Around Soccer, dietro le quinte del successo: il Metodo nel Calcio professionistico” al Polo didattico Porta Nuova di via Leonardo da Vinci. 🔗Leggi su Lanazione.it

