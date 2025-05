invisibili a roma la mostra sulle donne rivoluzionarie del cinema e troppo spesso dimenticate

Nella meravigliosa cornice della Sala Dante dell’ Istituto Centrale per la Grafica di Roma, giovedì 15 maggio è stata presentata la mostra i nVisibili. Le Pioniere del Cinema, che sarà visitabile dal 16 maggio al 28 settembre 2025 a Roma, presso l’ Istituto appena citato. L’iniziativa – promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà – nasce dall’urgenza di restituire visibilità e riconoscimento a quelle donne che, sin dalle origini del cinema, ne hanno scritto le prime pagine, rimanendone purtroppo spesso in ombra. Anche in questo caso, come in altri ambiti, la figura femminile non è stata sufficientemente valorizzata. Anzi, talvolta è stata proprio tenuta nascosta. La mostra – in estrema sintesi – si prefigge l’obiettivo di colmare questo vuoto. La presentazione della mostra Chiara Sbarigia (Presidente dell’Istituto Luce Cinecittà), durante la presentazione, ha affermato: “Ogni nuovo progetto dell’archivio Luce è partito da una ricerca del passato conosciuto solo in piccola parte dal pubblico. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

