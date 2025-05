Investita fuori dall’asilo bimba di 5 anni è gravissima | choc davanti alla madre

Un drammatico incidente ha sconvolto nel pomeriggio la tranquilla comunità di Cellatica, nel Bresciano. Una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto in via Fantasina, mentre si trovava insieme alla madre. L’episodio è avvenuto intorno alle 16, proprio all’ uscita dell’asilo, quando sembrava che tutto stesse procedendo nella più assoluta normalità. La piccola, secondo una prima ricostruzione, stava per rientrare a casa insieme alla madre, accompagnate da un conoscente che le attendeva in auto. Improvvisamente, però, la bimba si è divincolata dalla presa della mamma e si è messa a correre verso la strada. In un istante ha attraversato l’apertura del guard rail senza che nessuno riuscisse a fermarla. In quel momento stava sopraggiungendo un’auto che l’ha centrata in pieno. L’impatto è stato violento: il corpo della piccola è stato sbalzato a circa cinque metri di distanza, provocandole gravi traumi, soprattutto alla testa e al volto. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it