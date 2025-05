Il cambio favorevole dell’euro e la crescente attrattività del mercato emiratino rendono il 2025 un momento ideale per acquistare casa a Dubai. A sottolinearlo è NOVVI Properties ( https:www.novviproperties.com ), agenzia specializzata nell’intermediazione immobiliare a Dubai, che ha annunciato l’avvio di un roadshow italiano in tre tappe per presentare le migliori opportunità d’investimento nella metropoli mediorientale. Immobiliare a Dubai: ora è più conveniente. Negli ultimi mesi il dollaro si è indebolito rispetto all’euro e alla sterlina. Di conseguenza, il valore degli immobili a Dubai – il cui mercato è ancorato alla valuta statunitense – è sceso in media del 10% per chi acquista in euro. In un contesto di forte domanda e grande vivacità, questo rappresenta una rara occasione per gli investitori europei. 🔗Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Investire a Dubai conviene (ancora di più): al via un roadshow in tre città italiane