Investire a Dubai conviene ancora di più | al via un roadshow in tre città italiane

Investire a Dubai si presenta sempre più vantaggioso, grazie al favorevole cambio euro e all'attrattiva crescente del mercato emiratino. Per illustrare queste opportunità, NOVVI Properties ha avviato un roadshow in tre città italiane, evidenziando perché il 2025 rappresenti un momento ideale per acquistare casa nella dinamica metropoli. Scopriamo di più su questa iniziativa e le nuove prospettive immobiliari.

Il cambio favorevole dell'euro e la crescente attrattività del mercato emiratino rendono il 2025 un momento ideale per acquistare casa a Dubai. A sottolinearlo è NOVVI Properties ( https:www.novviproperties.com ), agenzia specializzata nell'intermediazione immobiliare a Dubai, che ha annunciato l'avvio di un roadshow italiano in tre tappe per presentare le migliori opportunità d'investimento nella metropoli mediorientale. Immobiliare a Dubai: ora è più conveniente. Negli ultimi mesi il dollaro si è indebolito rispetto all'euro e alla sterlina. Di conseguenza, il valore degli immobili a Dubai – il cui mercato è ancorato alla valuta statunitense – è sceso in media del 10% per chi acquista in euro...

