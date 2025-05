Investe due finanzieri e prova a scappare i militari gli sparano alle gomme dell’auto per fermarlo | arrestato

Il 15 maggio, la Guardia di Finanza ha arrestato un 21enne coinvolto in attività illecite, trovato in possesso di contanti e materiali per la droga. Dopo aver investito due finanzieri, il giovane ha tentato una fuga disperata, ma i militari hanno neutralizzato il suo tentativo sparando alle gomme dell'auto.

La guardia di finanza ha arrestato nella serata del 15 maggio un 21enne trovato in possesso di contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti. Il giovane avrebbe provato a fuggire, ma i militari lo hanno fermato sparandogli alle gomme dell'auto.

