intervista a topo gigio e senhit protagonisti dell eurovision song contest 2025

Basilea, 16 maggio 2025 – Eurovision Song Contest ultimo atto. E con la finale scendono in campo gli spokepersons, vale a dire le persone (o, nel caso dell'Italia, i personaggi) incaricate dalle reti televisive in gara di annunciare i voti espressi dalle rispettive giurie. Compreso l'ambitissimo "12 points". Come tutti sanno, più che una spokeperson quest'anno l'Italia ha uno spokemouse, Topo Gigio, mentre per San Marino la portavoce è Senhit, ultima portacolori, prima di Gabry Ponte, ad essere riuscita quattro anni fa nell'impresa di portare il Titano in finale. L'icona baffuta dell'Antoniano non è la prima protagonista di pezza dell'Esc, basta ricordarsi dell'irlandese Dustin the Turkey nel 2008, ma è la prima nel ruolo di portavoce. Incontriamo entrambi a poche ore dal verdetto. Senhit vaporosa ed esuberante, Gigio timido e riflessivo come la sua "anima", quell'Alessandro Rossi che ne lima pensieri e parole.

