Internazionali | Sinner vince in rimonta e vola in finale

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di Roma dopo una straordinaria rimonta contro il numero 1 al mondo, Tommy Paul, chiudendo con il punteggio di 1-6, 6-0, 6-3. Domenica sfiderĂ Carlos Alcaraz in un atteso duello per il titolo. Un altro passo avanti nella carriera del giovane talento altoatesino!

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderĂ Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6-3. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Internazionali: Sinner vince in rimonta e vola in finale

Cosa riportano altre fonti

Internazionali: Sinner vince in rimonta e vola in finale

ansa.it scrive: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6 ...

Tennis: Internazionali, Sinner vince in rimonta e vola in finale

Lo riporta napolimagazine.com: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6 ...

Internazionali di Roma: Sinner fa sognare. L’azzurro vince contro l’americano Paul: è finale

Secondo msn.com: Primo set da incubo per l'azzurro poi la ripresa. Ora è sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz L'articolo Internazionali di Roma: Sinner fa sognare. L’azzurro vince contro l’americano Paul: è finale pro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.