Internazionali Roma Sinner è in finale | sconfitto l’americano Paul

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di Roma, superando l'americano Tommy Paul in semifinale. Il numero uno del mondo sfiderà ora Carlos Alcaraz, che ha avuto la meglio sull'italiano Lorenzo Musetti. Un incontro emozionante, ricco di colpi di scena, attende i tifosi domenica.

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma: il numero uno del mondo ha vinto la sfida della semifinale contro lo statunitense Tommy Paul. Domenica in finale ad attenderlo c'è Carlos Alcaraz, vincente nel pomeriggio contro l'azzurro Lorenzo Musetti. Un match da montagne russe quello vinto da Jannik Sinner che nel primo set non

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

Lorenzo Musetti continua il suo cammino agli Internazionali d’Italia 2025 e guarda con ottimismo a una possibile finale tutta italiana contro Jannik Sinner.