Internazionali Roma oggi Musetti-Alcaraz | dove vedere la semifinale

Oggi, venerdì 16 maggio, Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. Un incontro attesissimo, ricco di emozioni e storia, che promette scintille. Scopri dove seguire la partita in tv e streaming e i dettagli sui precedenti tra i due talenti del tennis. Non perdere questo imperdibile confronto!

Internazionali d’Italia 2025, Musetti sfida Alcaraz in semifinale: orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming Lorenzo Musetti è atteso da una sfida affascinante nella semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2025: il tennista azzurro scenderà in campo oggi, venerdì 16 maggio, contro Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking mondiale, per cercare l’accesso . Internazionali Roma, oggi Musetti-Alcaraz: dove vedere la semifinale L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Internazionali Roma, oggi Musetti-Alcaraz: dove vedere la semifinale

Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Alcaraz Roma 2025: orario e dove vederla in diretta streaming

Si legge su telefonino.net: Questo pomeriggio andrà in scena la prima semifinale degli Internazionali di Roma 2025, ovvero Musetti vs Alcaraz: ecco dove vederla.

Musetti quando gioca? Oggi la semifinale contro Alcaraz agli Internazionali di Roma. Orario e dove vederla in chiaro (tv e streaming)

Lo riporta ilgazzettino.it: Giornata di semifinali sul Centrale del Foro Italico per il penultimo atto degli Internazionali d'Italia a Roma. Questa sera Jannik Sinner sfiderà l'americano Tommy Paul, ...

Musetti-Alcaraz oggi, semifinale Internazionali Roma: a che ora e dove vederla gratis in diretta

Si legge su today.it: Il toscano sfida lo spagnolo per l'accesso in finale. I due tennisti si affrontano per la quinta volta in carriera ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.