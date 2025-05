Internazionali Roma | Musetti ko contro Alcaraz spagnolo in finale

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali di Roma, battuto dal potente Carlos Alcaraz. Nonostante la sua tenacia e la volontà di combattere "fino alla fine", il tennista italiano cede in due set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4). Alcaraz, numero tre al mondo, si conferma una forza imbattibile.

