Internazionali Roma 2025 un Sinner devastante travolge Ruud | oggi la semifinale contro Paul

Un braccio di ferro dai capelli rossi. Era questo il cartello apparso sugli spalti del ‘Centrale’ del Foro Italico di Roma nei quarti di finale degli Internazionali 2025 tra le mani di una giovane fan, la migliore fotografia possibile per sintetizzare la forza dirompente di Jannik Sinner. Sembra che l’altoatesino non si sia mai fermato e che i tre mesi di stop per il caso Clostebol gli abbiano soltanto aumentato i superpoteri. Contro Casper Ruud, nel match che metteva in palio la semifinale, il numero uno del ranking ha stravinto in due set con un devastante 6-0 6-1 mostrando una superiorità quasi brutale. Se voleva sfatare il tabù dei quarti, scoglio oltre il quale non era mai andato, ha trovato il modo e la maniera migliore per farlo. Il suo successo celebra anche un record. Perché Jannik raggiunge Lorenzo Musetti in questa edizione stellare e ora sono due gli italiani in semifinale, non accadeva dal 1957, quando Nicola Pietrangeli batté in finale Beppe Merlo. 🔗Leggi su Lapresse.it

