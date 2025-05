Internazionali Roma 2025 Sinner-Paul il risultato

Tutto è pronto per la seconda semifinale degli Internazionali di Roma 2025. Questa sera, alle 20.30, Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco di vittoria contro Casper Ruud, sfida lo statunitense Tommy Paul, attualmente al numero 12 del ranking. Il vincitore di questo attesissimo match si qualificherà per la finale del torneo.

Tutto pronto per la seconda semifinale degli Internazionali Roma 2025 tra Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul. Il match tra il numero uno del mondo, reduce dalla netta vittoria contro Casper Ruud, e il numero 12 è in programma questa sera, venerdì 16 maggio, dalle 20.30. Il vincente affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti per 6-3 7-6. Achille Lauro sul Centrale, prove generali prima del match di Sinner. Achille Lauro canta sul Centrale. Prima della seconda semifinale del doppio femminile (Kudermetova-Mertens contro Hunter-Perez), ha raggiunto gli spalti il 34enne cantante veronese che ha fatto alcune prove generali in vista della sua esibizione prevista stasera prima della semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul. E' lui infatti la special guest di questa sera al Foro.

Internazionali di tennis, in campo Sinner-Paul 0-5 nel primo set, in palio la finale LIVE

Da ansa.it: In campo Sinner-Paul 0-0 (0-5), in palio la finale contro Alcaraz che nel pomeriggio ha superato in due set Musetti.

LIVE Sinner-Paul, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 al mondo insegue la prima finale agli Internazionali

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 Punteggio di 6-2, 2-1 per Kudermetova/Mertens, poi SINNER! 19:42 Scopriamo chi affronteranno Errani e ...

Sinner-Paul in diretta, la semifinale degli Internazionali di Roma LIVE: in palio la finale contro Alcaraz

Si legge su fanpage.it: La diretta di Sinner-Paul oggi agli Internazionali di Roma 2025: la cronaca della semifinale di tennis e gli aggiornamenti live ...

