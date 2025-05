Internazionali Roma 2025 il programma di oggi | quando giocano Sinner e Musetti dove si vedono in tv

Quella di oggi, venerdì 16 maggio 2025, agli Internazionali d’Italia a Roma, è una giornata storica per il tennis italiano. Per la prima volta nell’era Open due azzurri raggiungono le semifinali del torneo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti giocheranno sul Campo Centrale del Foro Italico con l’obiettivo di riportare un italiano in finale 47 anni dopo Adriano Panatta. Si giocherĂ oggi anche la semifinale del doppio femminile con le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. Ecco tutte le informazioni sul programma della giornata. Semifinal day in Rome?? The men’s final four take Centre Court on Day 12. Check the OOP #IBI25 @BMWItalia pic.twitter.comUOaYVo8ZZ7 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2025  Internazionali Roma 2025, il programma del 16 maggio. Ore 13:30 – Semifinale doppio femminile Sara Errani Jasmine Paolini (ITA, teste di serie n. 🔗Leggi su Lapresse.it

