Internazionali Roma 2025 Errani-Paolini in finale nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono distinte agli Internazionali di Roma 2025, raggiungendo la finale nel doppio femminile. Sul prestigioso campo del Foro Italico, hanno affrontato le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in un emozionante remake della finale olimpica di Parigi, regalando un’incredibile prestazione al pubblico presente.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale nel doppio femminile agli Internazionali di Roma 2025. Sul centrale del Foro Italico, nel remake della finale olimpica di Parigi, le campionesse azzurre hanno battuto la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. BACK TO BACK?? #IBI25 @WTA pic.twitter.coma4u6wcQJt0 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2025 Internazionali Roma 2025, gli altri azzurri impegnati oggi al foro Italico. Quello di oggi al Foro Italico è un programma ricco ( leggi qui il palinsesto degli incontri di oggi ) che vedrĂ protagonisti anche altri due italiani. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il carrarino affronterĂ Carlos Alcaraz mentre l’altoatesino se la vedrĂ con l’americano Paul. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, Errani-Paolini in finale nel doppio femminile

