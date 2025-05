Internazionali Roma 2025 Carlos Alcaraz batte Musetti e vola in finale

Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali di Roma 2025, superando l’italiano Lorenzo Musetti in una semifinale entusiasmante. Per il talento spagnolo si tratta di un traguardo storico, essendo la sua prima presenza nell’atto conclusivo del prestigioso Masters 1000 al Foro Italico. Il match ha riservato emozioni e colpi spettacolari, dimostrando il valore di entrambi i tennisti.

Gli Internazionali Roma 2025 hanno il primo finalista del torneo: è Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera all’ultimo atto del Masters 1000 italiano. Il giovane talento spagnolo ha conquistato il Foro Italico battendo l’italiano Lorenzo Musetti in una semifinale molto attesa caratterizzata, a tratti, anche dal forte vento. Leggi qui la cronaca del match. Carlos Alcaraz in finale, contro chi giocherà lo spagnolo. Alcaraz ha mostrato tutta la sua classe e determinazione contro Musetti, superandolo in due set con un gioco aggressivo e un’ottima strategia tattica. Questa vittoria gli permette di accedere alla finale degli Internazionali Roma 2025, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e l’americano Tommy Paul. Lorenzo Musetti, pur combattivo e applauditissimo dal pubblico italiano, è riuscito solo a tratti a contrastare la solidità e la forza dello spagnolo che ora attende di conoscere l’avversario contro cui si giocherà il titolo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, Carlos Alcaraz batte Musetti e vola in finale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Internazionali di tennis: Musetti battuto, Alcaraz in finale

Lo riporta ansa.it: Le due azzurre, campionesse in carica di doppio a Roma, hanno battuto in due set Andreeva-Shnaider. Domani Mattarella alla finale tra Jasmine e-Gauff. In campo stasera anche Sinner-Paul. (ANSA) ...

Atp Roma - Musetti non si prende la rivincita, Carlos Alcaraz vola in finale

Riporta tennisworlditalia.com: Partita condizionata dai tanti errori per via del forte vento. L'italiano non riesce a piegare lo spagnolo, che ora attende Sinner o Paul ...

Musetti-Alcaraz Roma 2025: orario e dove vederla in diretta streaming

Lo riporta telefonino.net: Questo pomeriggio andrà in scena la prima semifinale degli Internazionali di Roma 2025, ovvero Musetti vs Alcaraz: ecco dove vederla.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.