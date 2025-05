Internazionali Musetti eliminato Alcaraz vola in finale

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali d'Italia, dopo aver ceduto al giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz. Il 23enne toscano, attualmente numero 9 del mondo, non riesce a superare il potente avversario, numero 3 del ranking, che ora avanza verso la finale del prestigioso torneo romani, disputato sui campi in terra battuta del Foro Italico.

Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 23enne toscano, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, cede al 22enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in poco più di due ore. Alcaraz attende in finale il vincente della seconda semifinale in programma alle 20.30 tra l'altro azzurro, il 23enne Jannik Sinner, numero 1 del mondo e del tabellone e il 28enne statunitense Tommy Paul, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Internazionali, Musetti eliminato. Alcaraz vola in finale

