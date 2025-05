Internazionali Errani e Paolini volano in finale di doppio a Roma

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale di doppio agli Internazionali d'Italia, dopo aver superato in semifinale la coppia Andreeva-Shnaider con un convincente 6-4, 6-4. È un grande traguardo per l'Italia, che attende ora di conoscere le avversarie nell'atto finale, tra Perez e Sands.

C'è l'I talia in finale agli Internazionali. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto in semifinale di doppio femminile la coppia formata da Andreeva e Shnaider con il punteggio di 6-4, 6-4 staccando così il pass per la finalissima del torneo in cui affronteranno la coppia vincente tra Perez-Sanders e Kudermetova-Mertens. Le azzurre, campionesse olimpiche di doppio ai Giochi di Parigi 2024, avranno quindi l'occasione di confermare il titolo vinto lo scorso anno.

