Internazionali domani Mattarella al Foro per la finale di Paolini

Domani, Sergio Mattarella parteciperà agli Internazionali d'Italia 2025 al Foro Italico, dove assisterà alla storica finale femminile tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. È la prima volta dal 1985 che un'italiana raggiunge questa fase del torneo, segnando un momento significativo per il tennis italiano.

(Adnkronos) – Sergio Mattarella agli Internazionali d'Italia 2025. Il Presidente della Repubblica sarà presente domani al Foro Italico per assistere alla finale del tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, la prima con un'italiana impegnata nella storia del torneo dal 1985. Lo ha annunciato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della seconda . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

