Si è fermato alla semifinale il sogno di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia. Il carrarino sul campo centrale di Roma ha infatti ceduto a Carlos Alcaraz, che si è imposto per due set a zero, con il risultato di 6-3, 7-6. Lo spagnolo incontrerà uno tra Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul nell’ultimo atto del torneo previsto per domenica 18 maggio. Articolo completo: Internazionali d’Italia, finisce il sogno di Musetti: Alcaraz vince ed è in finale dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it

