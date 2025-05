Internazionali d’Italia a vedere Musetti c’era Chiara Ferragni Sui social | Stasera tenetela lontana da Sinner

Agli Internazionali d’Italia 2025, il Foro Italico ha ospitato non solo tennis di alto livello, ma anche celebrity come Chiara Ferragni, avvistata mentre tifava per Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz. Curiosità sul suo outfit e compagnia, scatenano già i social, mentre l’attenzione si sposta su un possibile incontro con Jannik Sinner.

Oggi agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, tra il pubblico del Foro Italico per Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaras c’era anche lei: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata avvistata in compagnia di un uomo che non è Giovanni Tronchetti Provera. Camicia rosa, occhiali da sole, cappello blu e barba folta. L’accompagnatore di Ferragni, in realtà è l’amico Angelo Tropea. Suo amico ed ex collaboratore. «Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis». Ferragni ha condiviso su Instagram la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia 2025: «Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis», aveva scritto prima di sedersi al Centrale. In realtà su X in tanti si chiedono che ci faccia lei davanti ai due giganti del tennis. «Tenete la Ferragni lontana da Jannik perché tutto quello che tifa automaticamente perde. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Internazionali d’Italia, a vedere Musetti c’era Chiara Ferragni. Sui social: «Stasera tenetela lontana da Sinner»

