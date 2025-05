Internazionali d’Italia 2025 Sinner vola in finale | il 18 maggio in campo con Alcaraz

Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz. Roma si prepara ad accogliere un match imperdibile, mentre Sinner si candida a conquistare il prestigioso titolo, coronando un sogno di gloria per il tennis azzurro. Chi trionferà nella battaglia per la corona?

Roma, 16 maggio 2025 – Il Re del tennis mondiale si candida a cingersi il capo con la corona di Re di Roma. Gli Internazionali d’Italia 2025 hanno il loro Jannik Sinner in finale con Carlos Alcaraz (leggi qui) e l’Azzurro conquista la partita per il trofeo del torneo romano per la prima volta in carriera. Di ritorno da tre mesi di stop, il miglior Sinner si fa strada in competizione, battendo anche Tommy Paul in semifinale. Una partita a tratti in salita per l’atleta tricolore, che al primo set si arrende all’avversario per 1-6. Sfodera poi carattere e talento conosciuti e si prende il resto del match con il punteggio di 6-0, 6-3. L’ovazione del pubblico assiepato sugli spalti del Centrale, al Foro Italico, accompagna le braccia alzate del campione numero uno in ATP. Due a uno in tabellone che proietta il tennis italiano verso una storica finale tra i due amici-rivali del tennis ATP. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner-Alcaraz, finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Come scrive corrieredellosport.it: Al primo torneo dopo la sospensione, Jannik ha raggiunto subito l'atto conclusivo: andrà a caccia del titolo a Roma contro il suo più grande rivale ...

Internazionali d’Italia, Sinner in finale con Alcaraz. Paul ko in tre set

ilsecoloxix.it scrive: Jannik Sinner accede alla finale degli Internazionali d'Italia. Il numero uno del ranking ha superato in rimonta lo statunitense Tommy Paul ...

Internazionali d’Italia, Sinner: "Non ci sono preoccupazioni, sono contento". L'intervista

Scrive msn.com: "Sicuramente è stato bravo Paul, non ci sono scuse, la gamba è connessa un po' con la vescica, ma non ci sono preoccupazioni". Così l'azzurro dopo la vittoria sullo statunitense ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2025

I fan in ogni parte del mondo potranno entrare nel vivo dell’azione dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 in tempo reale da Londra, seguendo la trasmissione in inglese sui canali ufficiali Pokémon dal 21 al 23 febbraio 2025.