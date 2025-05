Internazionali d’Italia 2025 | Ruud elogia Sinner dopo il ko ai quarti È il più vicino alla perfezione che abbia mai visto

Una prestazione magistrale di Jannik Sinner elimina il norvegese Casper Ruud dai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il punteggio parla chiaro: 6-0, 6-1 in meno di un’ora di gioco. In conferenza stampa, il numero 7 del mondo ha riconosciuto la netta superiorità del tennista italiano, definendo la sua prova “la cosa più vicina alla perfezione mai vista in campo”. Sinner dominante: “Ogni colpo a 100 all’ora, non ho mai avuto chance”. Ruud ha descritto la sensazione di trovarsi davanti a un muro inarrestabile: “Avevo l’impressione che Sinner colpisse ogni palla a 100 all’ora, sia di dritto che di rovescio. Anche quando cercavo di spingere, la palla mi tornava indietro ancora più forte.” Il norvegese ha ammesso che il servizio è stato il suo punto debole nel match, impedendogli di guadagnare punti facili: “Ho vinto forse uno o due scambi da fondo, forse neanche quelli. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

