Internazionali d’Italia 2025 Musetti | Stimo Alcaraz sulla terra rossa è il favorito Come Sinner

Lorenzo Musetti sfida il favorito Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, ma il sogno di raggiungere la finale svanisce. Roma, 16 maggio 2025 – Nonostante il supporto del caloroso pubblico, il bronzo olimpico di Parigi 2024 viene estromesso dalla competizione, lasciando i tifosi con la speranza di nuove conquiste per il futuro.

Roma, 16 maggio 2025 – Sfuma il sogno di conquistare la finale per Lorenzo Musetti. L’Azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, perde con Carlos Alcaraz a un passo dalla partita per il trofeo. Agli Internazionali d’Italia 2025 c’è il bagno di folla sugli spalti e il tennista tricolore ci mette il cuore, a seguito dello splendido cammino realizzato in competizione. Il risultato della prima semifinale maschile di giornata è di 6-3, 7-6 per lo spagnolo. “La chiave è stata la maggiore solidità di Carlos. Ha gestito meglio alcuni momenti difficili. Abbiamo avuto entrambi degli alti e bassi, anche quando ero avanti di un break. Nel secondo set ero troppo concentrato sugli aspetti negativi. Ho cercato troppi alibi”. Come prosegue l’Adnkronos, l’Azzurro dichiara: “C’è poco da criticare Carlos, altro fenomeno criticato troppo e inutilmente. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 16 maggio, finale azzurra, Errani/Paolini annullano Andreeva/Shnaider!

Si legge su sport.virgilio.it: Venerdì 16 maggio 2025 agli Internazionali di Roma: programma e risultati, conferenze. Errani/Paolini e poi Musetti contro Alcaraz, stasera Sinner contro Paul ...

Sinner-Paul diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale di tennis di oggi

Lo riporta msn.com: Jannik rincorre la sua prima finale nel 1000 di Roma, sfida aperta contro il tennista statunitense, tifoso della Lazio: tutti gli aggiornamenti live ...

Come vedere le semifinali degli Internazionali d'Italia in TV e streaming gratis

Scrive tecnologia.libero.it: Musetti - Alcaraz e Sinner - Paul sono le due semifinali degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Scopri come vedere i due match in TV e in streaming gratis.

Potrebbe interessarti su Zazoom

CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2025

I fan in ogni parte del mondo potranno entrare nel vivo dell’azione dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 in tempo reale da Londra, seguendo la trasmissione in inglese sui canali ufficiali Pokémon dal 21 al 23 febbraio 2025.