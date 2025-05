Internazionali d’Italia 2025 la grande sfida | Sinner contro Alcaraz per il titolo Masters 1000

Jannik Sinner è pronto a confrontarsi con Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, un evento atteso che si svolgerà domenica 18 maggio al Foro Italico di Roma. Dopo una battaglia intensa in semifinale contro Tommy Paul, Sinner cerca di conquistare il prestigioso titolo Masters 1000, promettendo emozioni e grande tennis.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025, un appuntamento che promette spettacolo e grande tennis sul Centrale del Foro Italico di Roma domenica 18 maggio. Dopo aver superato una dura semifinale contro Tommy Paul in tre set, Sinner si presenta al match decisivo con la voglia di conquistare il suo primo titolo Masters 1000 sulla terra rossa e riportare l’Italia in finale a Roma dopo 47 anni. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Internazionali d’Italia 2025, la grande sfida: Sinner contro Alcaraz per il titolo Masters 1000.

