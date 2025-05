Internazionali d’Italia 2025 | arriva anche il maxischermo sul Pietrangeli

Nel 2025, gli Internazionali d'Italia accoglieranno un'innovativa iniziativa per coinvolgere anche chi non ha il biglietto: un maxischermo sul Pietrangeli. Questa proposta trasformerà l'ex Centrale, noto come "stadio delle statue", in un centro di vivace socialità, permettendo a tutti di vivere l'emozione del torneo in un’atmosfera unica.

Il Centrale non basta più. E allora arriva anche l’iniziativa per far vivere una giornata di spessore anche agli spettatori che non sono in possesso dei biglietti degli incontri più ambiti: il maxischermo su quello che un tempo Centrale è stato, ma oggi ha la nomea di stadio delle statue. Lo schermo, come comunicato dall’organizzazione degli Internazionali, sarà posto sul lato nord del Pietrangeli a partire da stasera, misurerà 12 metri per 7 e permetterà agli spettatori di assistere sia alla semifinale Sinner-Paul che alle quattro finali (le due di singolare e le due di doppio). La modalità d’ingresso indicata è quella legata ai possessori del biglietto Ground, che già offre l’accesso ai campi esterni e che, in questo caso, permetterà proprio di portarsi su questo maxischermo sito all’interno di uno dei campi più apprezzati al mondo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025: arriva anche il maxischermo sul Pietrangeli

