Internazionali d’Italia 2025 al Foro Italico con Ferragni Bonolis e Allegri

Nel cuore del Foro Italico, si svolge oggi la prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2025, un evento che fonde sport e spettacolo. Tra gli spettatori d'eccezione spiccano Chiarra Ferragni, Paolo Bonolis e Massimiliano Allegri, trasformando questa giornata in una celebrazione di emozioni e talenti, capace di attrarre appassionati da ogni dove.

Nel cuore del Foro Italico si sta vivendo una giornata intensa, grazie all'emozionante prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. In questo scenario, non solo gli appassionati di sport ma anche alcune personalità di spicco del mondo dello spettacolo hanno scelto di partecipare all'evento, rendendo l'atmosfera ancora più vibrante e ricca di fascino. Una presenza esclusiva .

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

ilpost.it scrive: Il tennista italiano Jannik Sinner andrà in finale agli Internazionali di Roma, il più importante torneo italiano, dopo aver battuto in semifinale lo statunitense Tommy Paul. La partita era iniziata m ...

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere (anche in chiaro) la finale degli Internazionali d'Italia: i precedenti tra i primi due al mondo

Come scrive ilmessaggero.it: Jannik Sinner ha guadagnato la qualificazione alla finale degli Internazionali d'Italia 2025. L'ultimo italiano a raggiungerla fu Adriano Panatta nel 1978, che fu anche l'ultimo a ...

Sinner-Alcaraz, finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Secondo corrieredellosport.it: Al primo torneo dopo la sospensione, Jannik ha raggiunto subito l'atto conclusivo: andrà a caccia del titolo a Roma contro il suo più grande rivale ...

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.