Sara Errani e Jasmine Paolini brillano agli Internazionali di Tennis di Roma, conquistando la finale del doppio dopo un'ottima performance contro Shnaider e Andreeva, chiusa 6-4 6-4. Le due azzurre, già vittoriose lo scorso anno, sono pronte a lottare per il titolo contro le prossime avversarie. La tensione e l'emozione sono alle stelle!

Fantastiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che volano in finale di doppio agli Internazionali di Roma, dopo la vittoria dello scorso anno. Le due azzurre si sono imposte sulla coppia Shnaider-Andreeva per 6-4 6-4 in poco più di un’ora e venti di gioco. In finale se la vedranno con le vincitrici della sfida tra Kudermetova-Mertens e Perez-Sanders, che andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi.. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali di tennis a Roma: Errani-Paolini in finale nel doppio

