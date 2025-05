Internazionali di Roma | avvio shock di Sinner poi la rimonta L’azzurro domina il secondo set contro Paul

Avvio shock per il numero uno al mondo di tennis, Jannik Sinner, nella semifinale agli Internazionali di Roma. Lo sfidante, l’americano Tommy Paul – 12° della classifica Atp, ma il secondo set si è concluso con un risultato diametralmente opposto al primo: l’altoatesino ha battuto per 6-0 l’americano che nel primo set aveva battuto l’italiano per 6-1. Si va quindi al terzo set per decidere il finalista degli internazioni d’Italia che sfiderà Carlos Alcaraz. Chi vincerà stasera – venerdì 16 maggio – si giocherà la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, 3° nel ranking Atp e numero tre del tabellone, che nel pomeriggio di oggi – venerdì 16 maggio – ha sconfitto Lorenzo Musetti in due set per 6-3, 7-6. Subito dopo la sua vittoria, Alcaraz aveva espresso il desiderio di affrontare Sinner in finale. 🔗Leggi su Open.online

