Avvio shock per il numero uno al mondo di tennis, Jannik Sinner, nella semifinale agli Internazionali di Roma. Lo sfidante, l’americano Tommy Paul – 12° della classifica Atp – ha dominato il primo set in soli 28 minuti (1-6). Chi vincerĂ stasera – venerdì 16 maggio – si giocherĂ la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, 3° nel ranking Atp e numero tre del tabellone, che nel pomeriggio di oggi – venerdì 16 maggio – ha sconfitto Lorenzo Musetti in due set per 6-3, 7-6. Subito dopo la sua vittoria, Alcaraz aveva espresso il desiderio di affrontare Sinner in finale. « Devo ammetterlo, non vedo l’ora. Non sarĂ una passeggiata per lui contro Tommy Paul, ma ho visto le sue ultime partite e il suo livello è cresciuto moltissimo», aveva dichiarato lo spagnolo. May 16, 2025 Foto copertina: ANSA FABIO FRUSTACI Jannik Sinner durante il suo quarto di finale maschile contro il norvegese Casper Ruud a Roma, 15 maggio 2025 L'articolo Internazionali di Roma: avvio shock di Sinner, Paul domina il primo set proviene da Open. 🔗Leggi su Open.online

