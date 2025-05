Internazionali BNL d’Italia 2025 | record di biglietti venduti e incassi Dal 26 maggio parte la vendita per il 2026

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 hanno raggiunto un traguardo storico con 380.000 biglietti venduti e incassi record. Le straordinarie performance di Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno incantato il pubblico, confermando il successo dell'evento. La vendita per il 2026 partirà il 26 maggio, promettendo nuove emozioni per gli appassionati di tennis.

Grazie alle straordinarie prestazioni di Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, gli Internazionali BNL d’Italia 2025 registrano un successo senza precedenti. A confermarlo è il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi, che annuncia 380.000 biglietti venduti e un incasso record di 35 milioni di euro. Internazionali d’Italia 2025: biglietti 2026 in vendita già da domenica. Durante il talk “ Punti di vista ”, organizzato nell’ area Executive Lounge del Foro Italico, Binaghi ha comunicato che domenica 18 maggio, in contemporanea con il match point della finale maschile, gli appassionati potranno prenotare i biglietti per l’edizione 2026. Dal 18 al 25 maggio, la prelazione sarà riservata ai tesserati FITP (atleti, soci e Gold).. La vendita libera per il pubblico generale inizierà lunedì 26 maggio alle ore 12:00, assieme alla prelazione sugli abbonamenti. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Internazionali BNL d’Italia 2025: record di biglietti venduti e incassi. Dal 26 maggio parte la vendita per il 2026

