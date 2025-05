Inter Moratti | "Mi piacerebbe riavere accanto a me Guido Rossi Credo che alzeremo la Champions"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, celebra i suoi 80 anni e si apre in un'intervista a Il Tirreno. Parlando del suo sogno di tornare a lavorare con Guido Rossi, Moratti esprime la sua fiducia nel poter alzare ancora una volta la Champions League. Un ricordo di un'epoca indimenticabile e ambizioni per il futuro del club.

Inter, Moratti: "Mi piacerebbe riavere accanto a me Guido Rossi. Credo che alzeremo la Champions"

Massimo Moratti compie 80 anni, l'Inter celebra il suo storico presidente: «Questo club è diverso, è una dimensione di vita»

Moratti: "Mourinho allenatore perfetto, con Inzaghi sarei andato d'accordo. Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo"

