Inter Moratti | Champions 2010? Difficile non commuoversi Su Recoba…

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, celebra il suo 80esimo compleanno rievocando emozioni indimenticabili. In un'intervista a Sky Sport, ricorda la storica vittoria della Champions League del 2010, ma non può fare a meno di essere travolto dai ricordi di Recoba e della prima conquista europea nel 1964, che ha segnato la storia del club.

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha parlato a Sky Sport nel giorno del suo 80esimo compleanno. Inizialmente Moratti ha espresso un ricordo relativo alla prima Champions League vinta. Quando i nerazzurri, il 27 maggio 1964, vinsero 3 a 1 a Vienna con la rete di Milani e la doppietta di L'articolo Inter, Moratti: “Champions 2010? Difficile non commuoversi. Su Recoba.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Moratti: “Champions 2010? Difficile non commuoversi. Su Recoba…”

