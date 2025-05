Massimo Moratti compie 80 anni. Nato il 16 maggio 1945 in provincia di Verona – più precisamente a Bosco Chiesanuova – e al comando della Beneamata dal febbraio 1995 al novembre 2013, è ancora oggi, per tutti, semplicemente “ il presidente “. Non uno dei tanti. Incarnazione (im)perfetta dell’interismo, secondo per passione L'articolo Inter, Massimo Moratti: la presidenza più nerazzurra di sempre proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it

