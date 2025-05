Inter Lazio, Beppe Marotta approfitterà della partita per osservare da vicino Guendouzi, cresce perfino l’ipotesi di scambio con un nerazzurro. Lazio Inter si avvicina. Malgrado i nerazzurri siano ancora in lotta per lo scudetto i biancocelesti non vorranno arrendersi facilmente in quanto, una vittoria a San Siro, significherebbe per loro con tutta probabilità la qualificazione alla prossima Champions League. A prepararsi per questa grande partita è tutta la formazione avversaria di Simone Inzaghi ma, in particolare, ci sarebbe un calciatore prima di tutti. Di chi si tratta? Semplice, di Guendouzi. Baroni ha infatti, stando a quanto raccolto il Corriere dello Sport, voluto intrattenersi a fine allenamento l’ex Arsenal e con Romagnoli, a colloquio sul campo. E pensare che proprio il club di Beppe Marotta vorrebbe provare ad aggiudicarsi l’ex gunner, in quanto lo segue già dai tempi in cui giocava a Londra. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lazio, Marotta osserva Guendouzi: ipotesi scambio con un nerazzurro