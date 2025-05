Inter-Lazio Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione

Domenica sera a San Siro l’Inter scenderà in campo per la penultima giornata di Serie A contro la Lazio, in una sfida che rappresenta l’ultimo grande appuntamento casalingo della stagione per i campioni d’Italia. LAVORO – Con un tricolore da riconquistare a un punto di distanza dal Napoli, Simone Inzaghi non intende mollare all’ultimo e prepara una formazione con tutti i suoi uomini migliori. Il tecnico piacentino, ex proprio della Lazio, ha intenzione di schierare dal primo minuto i big. Yann Sommer andrà tra i pali, Dimarco e Dumfries sulle corsie, con Barella e Calhanoglu in mezzo al campo per garantire qualità e ritmo. In avanti, ci sarà spazio per Marcus Thuram, rientrato in piena forma e determinato a lasciare il segno per l’ultimo ballo a San Siro. Inter-Lazio, si torna alla vecchia maniera. 🔗Leggi su Inter-news.it

