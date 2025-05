Inter finalmente Taremi! Il futuro dell’iraniano può cambiare

L'Inter accoglie con entusiasmo Medhi Taremi, la cui presenza potrebbe segnare un cambiamento decisivo nel futuro della squadra. Gli ultimi match hanno visto l'attaccante iraniano guadagnare la fiducia di società e tifosi, promettendo di diventare un elemento chiave nel progetto nerazzurro. Scopriamo insieme come Taremi stia scrivendo la sua storia a Milano.

L'Inter può finalmente contare su Medhi Taremi. L'attaccante iraniano sta conquistando passo dopo passo la fiducia – mancata durante tutto l'arco della stagione – da parte di società e tifosi. Infatti se si analizzano le ultime tre gare del numero 99, fatta eccezione per i soli 13 minuti contro il

